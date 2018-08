Stiri pe aceeasi tema

- ”Hoții” se dovedesc din ce in ce mai inventivi, intrucat acum o noua escrocherie face ravagii printre romani, motiv pentru care inainte de a scoate bani din buzunar verificați bine informațiile primite.

- Un pustan de 18 ani i-a luat la tinta pe taximetristii din Iasi. El a reusit sa-i pradeze pe trei dintre ei pana a fost prins. Prima fapta s-a produs in luna ianuarie. Atunci adolescentul s-a urcat cu niste prieteni intr-un taxi si profitand de neatentia soferului, i-a furat din torpedou portofelul…

- Hotii au renuntat ca mai sparga usile apartamentelor si merg acum pe inselaciune. Pretind ca ofera tot felul de lucruri, ca sunt anagajati la companii de utilitati sau ca au nevoie de un pahar cu apa. Totul pentru a reusi sa intre in locuinte si sa fure bani si bunuri de valoare.

- Datorita faptului ca veniturile romanilor au crescut mult in unele segmente bugetare, statistica arata un interes tot mai crescut pentru materiale de constructii ieftine in randul populatiei care in urma cu putin timp in urma nici macar nu putea visa la a-si ridica o casa. Dupa o perioada in care interesul…

- In noaptea de miercuri spre joi, profitand de faptul ca proprietarul si familia erau plecati in concediu, hotii au dat lovitura. Mai intai au intrerupt alimentarea cu energie electrica si au asteptat ca sistemul de supraveghere sa devina ineficient. Dupa ce s-au asigurat ca nici o camera de supraveghere…

- Oamenii au inceput sa se avertizeze pe rețelele de socializare, dupa ce astfel de furturi au devenit tot mai dese, ultimul caz inregistrandu-se recent la Jupa. „Atenție!!! In Caransebeș și in imprejurimi exista o filiera care urmarește șantierele in construcție și fura tot ce prinde la mana.…

- Bicicletele au reprezentat in ultimul timp o tentatie pentru hoti, care nu au ezitat sa profite de neglijenta proprietarilor acestora. Majoritatea furturilor au fost comise in scari de bloc, uscatoare, boxe, beciuri sau magazii. Modurile de operare ale infractorilor au fost: distrugerea sau taierea…

- Ploile din ultimele zile au provocat o alunecare de teren in Craiova, acolo unde o constructie s-a surpat la cativa pasi de casele oamenilor. Pamantul a luat-o la vale intr-o zona in care un dezvoltator imobiliar urma sa ridice un bloc de locuinte.