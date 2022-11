Casele germane primesc „a doua piele” din lemn pentru a ajuta la costul energetic Un startup din Berlin renoveaza blocuri de apartamente din orașul german Bochum, oferindu-le o „a doua piele” din lemn adaptata pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic. Acest apartament primește o „a doua piele” pentru a ajuta la eficiența energetica. Fațada exterioara este din lemn și celuloza pentru izolare. Proiectul este de la start-up-ul Ecoworks din Berlin (Emanuel Heisenberg, CEO Ecoworks). „ Asistam la una dintre primele renovari in serie din Germania. Aceasta este o cladire care nu a fost renovata de 50 sau 60 de ani. Și aici vedem elemente ale unei construcții din… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

