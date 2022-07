Casele de pariuri o dau favorită în locul lui Boris Johnson: Cine este Penny Mordaunt Boris Johnson a fost de acord sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa 48 de ore dificile, ceea ce a declanșat peste 50 de demisii din guvernul lui Johnson, dupa cum bine se știe deja. Primele pagini ale ziarelor britanice de miercuri au descris domnia lui Johnson ca fiind „pe marginea prapastiei” și „atarnand de un fir de ața”. De atunci, casele de pariuri online au facut un top al favoriților care s-ar putea sa-i ocupe locul. Cotele s-au schimbat drastic pe masura ce au fost anunțate mai multe demisii. Actuala favorita la preluarea șefiei conservatoare este Penny Mordaunt, cu o cota… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

