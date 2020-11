Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din echipa lui Donald Trump sunt ingrijorați de statele cruciale, cum ar fi Georgia, Michigan și Wisconsin - dar se simt mai bine in legatura cu Florida, a spus un consilier senior Trump, citat de CNN."Georgia ar putea fi o problema", a spus consilierul, aratand spre voturi imense…

- Secțiile de votare au inceput sa se inchida in SUA, la finalul unui scrutin cu prezența masiva, iar primele rezultate sosesc deja. Este clar ca unele state vor numara voturile și vor anunța rezultate preliminare in urmatoarele ore, dar experții avertizeaza ca numarul mare de voturi poștale ar putea…

- „Europa a impus restrictii draconice, iar cazurile au crescut, iar decesele au crescut, dar ganditi-va la asta - draconice”, le-a spus Trump sustinatorilor sai din Michigan. „Acum, trebuie sa o faca din nou. Ce naiba fac? Cred ca voi merge si le voi explica. Ofer marea revenire americana si…

- Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce rivalul sau si-a intensificat atacurile asupra modului in care presedintele tarii a gestionat pandemia de COVID-19, transmite AFP preluat de agerpres.Vezi și: FOTO-VIDEO Imagini rare din…

- Prezent la un miting care a avut loc marti, in Florida, fostul presedinte american Barack Obama l-a ridiculizat pe Donald Trump care s-a plans recent ca presa din SUA acopera indeaproape criza COVID, scrie The Guardian. Cel de-al 44-lea președinte al SUA a abandonat decorul tradițional in care un fost…

- Americanii au inceput deja sa voteze anticipat, aproximativ 12 milioane de persoane facand acest lucru. Cozi lungi s-au format in Texas si Georgia; miercuri incepe votul anticipat si in statele Kansas, Rhode Island si Tennessee. In timpul zilei de marti (luni noaptea, ora locala), Donald Trump…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

