Casele de marcat electronice nu mai bat pasul pe loc

Casele de marcat eletronice devin obligatorii pentru companiile care vand bunuri de la 1 iunie și, in cazul agenților economici mici, de la 1 august. Cele vechi vor fi, astfel, interzise. Toate tranzacțiile vor fi monitorizate in timp real de ANAF. Daca instituția e pregatita și are softul necesar pentru gestionarea acestor date, ramane un mister.