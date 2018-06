Casele de marcat electronice, la a cincea amânare Casele de marcat eletronice devin obligatorii de la 1 septembrie și respectiv 1 octombrie pentru toate companiile din Romania care vand bunuri, dupa a cincea amanare a proiectului. Din acel moment, toate informațiile tranzacțiilor vor fi monitorizate in timp real de ANAF. Daca instituția e pregatita și are softul necesar pentru gestionarea acestor date, ramane insa un mister. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

