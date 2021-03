Casele de marcat electronice fiscale pot fi conectate la sistemul informatic al ANAF, de miercuri. Termenele limită Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF a inceput miercuri, 31 martie. „De astazi, toți contribuabilii pot conecta aparatele de marcat fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF. Este un pas important atat in ceea ce priveșste digitalizarea administrației fiscale și creșterea gradului de colectare, cat și […] Citește Casele de marcat electronice fiscale pot fi conectate la sistemul informatic al ANAF, de miercuri. Termenele limita in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

