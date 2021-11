Stiri pe aceeasi tema

- Situația generata de COVID-19 la nivelul Bucureștiului continua sa se afle in atenția locuitorilor Capitalei. Iar din cate s-a aflat in dimineața zilei de marți, 9 noiembrie, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile a coborat sub pragul de 9 la mia de locuitori. Mai exact, conform anunțului venit…

- Cladirea de pe Pache Protopopescu din Capitala, acolo unde se afla fostul sediu PRO TV a ajuns o ruina. Cum arata acum edificiul care, pe vremuri, lumina centrul Bucureștiului cu luminile televiziunii. Sediul original al PRO TV-ului a ajuns in paragina Timp de foarte mulți ani, sediul televiziunii PRO…

- Incepand de astazi, 21 octombrie, pana joia viitoare, 28 octombrie, in Capitala are loc pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Patriarhia Romana anunța ca manifestarile religioase vor avea loc „cu respectarea atenta a masurilor sporite de precautie, ordine si protectie igienico-sanitara”,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, ca in opinia sa Capitala nu va fi carantinata pentru ca e greu de realizat acest lucru fara armata, dar in schimb ar putea aparea noi restricții. In urmatoarele 48 de ore, autoritațile vor lua o decizie referitoare la situația din București unde…

- Primarul D.I. Dobrescu a schimbat spectaculos fața Bucureștiului in numai cinci ani de mandat (1929-1934) și a ramas in istorie drept un excepțional reformator, scrie publicația de lifestyle și actualitatea bucureșteana, B365.ro . Fosta sa casa, considerata de istorici, o bijuterie arhitectonica, se…

- Șeful DSU,Raed Arafat, a afirmat luni seara, 4 octombrie, ca nu recomanda impunerea carantinei, pentru ca ar avea ”un impact major”. Municipiul Bucuresti a trecut de rata de infectare de 9,6 la mie. ”Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale,…

- „Ilfovul are un specific aparte comparativ cu celelalte localitați, este dispus de jur-imprejurul Bucureștiului și așa este, am avut discuții cu prefectul de București și cu doamna subprefect, care exercita acum atribuțiile de prefect, și avem in principiu o abordare comuna, dar atat timp cat procedura…

- Incendiu de proportii la un bloc in constructie, sambata noapte in Capitala. Cladirea a luat foc la etajul 12. In timpul incendiului a avut loc o explozie puternica. Deflagratia s-a auzit pana in Centrul Bucurestiului, iar fumul a putut fi observat de la cativa kilometri departare.