- Prețurile in ziua de azi au crescut enorm, indiferent ca vorbim despre cele cu care se vand casele sau la gaze și energie electrica. Ei bine, pentru a se bucura de mai mulți bani in buzunar, un roman a construit o casa unica și economica de 100 de mp, iar costurile la intreținere sunt cat la o garsoniera.…

- Cu siguranta nu te-ai fi gandit niciodata ca banalul mar iti poate da mai multa energie decat o ceasca de cafea. Cercetatorul Dan Vodnar, specialist in stiinta alimentelor, spune ca acest lucru se intampla datorita conținutului bogat in vitamina C, minerale și fibre. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- „Astazi vom aproba o Hotarare de Guvern prin care venim sa consolidam masurile pentru sprijinirea populației și protecția cetațenilor fața de creșterea prețurilor la energie și gaze, in sensul in care pentru companiile Nuclearelectrica și Romgaz vom stabili ca 50% din dividende sa revina statului, iar…

- DOCUMENT: Noua schema de ajutor pentru facturile la energie electrica și gaze, 1 aprilie 2022 – 21 martie 2023. Forma finala Guvernul a publicat, joi seara, in transparența decizionala, proiectul de OUG privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in…

- Autoritatile au reactionat dupa ce o companie a cerut clientilor sa isi plateasca in avans facturile la energie. In loc sa isi achite consumul real la curent, oamenilor li s-a cerut sa dea banii in avans pentru un serviciu de care nu au beneficiat.

- „Am cumparat banane, portocale, mandarine... toate scumpe. Pe langa fructe și legume și celelalte produse de baza cum ar fi paine, malai, ulei s-au scumpit exagerat”, spune unul dintre romani.Scumpirile din piețe și magazine sunt tot mai evidente, iar cifrele sunt confirmate și de la nivel oficial.…