- La șase zile de la dezastrul provocat de exploziile de la Crevedia, localnicii ale caror case au fost afectate de nenorocire s-au putut intoarce in gospodarii. Oamenii evalueaza pagubele și se uita cu groaza la ce a ramas din agoniseala de-o viața. Din bunurile și, in unele cazuri, din obiectele de…

- Familiile ramase pe drumuri in urma exploziilor de la Crevedia iși fac inventarul pagubelor. In casele mistuite de flacari și prin praful de cenușa, oamenii iși aduna una cate una amintirile dragi. Jurnaliștii Digi24 Isabella Neagu și Catalin Mihalache au intrat intr-una dintre casele complet distruse…

- Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, susține ca nu știa ca firma de GPL funcționa in continuare și ca oamenii care stateau langa depozit, care au fost afectați de explozie, nu au facut nicio sesizare la primarie.

- Circa 3.000 de locuitori din Crevedia au fost evacuați sambata noaptea, din cauza exploziilor la stația GPL. La intoarcerea acasa, daca se mai poate spune așa, unii au avut un adevarat șoc: au aflat ca nu mai au nimic sau le sunt deteriorate complet casele. Drama este cu atat mai mare, cu cat nici macar…

- Prima explozie s-a produs la ora 18.48 la un rezervor al stației de gaz petrolier lichefiat. Totul s-ar fi intamplat chiar in timpul in care o cisterna alimenta un container. Imediat a izbucnit și un incendiu violent, iar in urma exploziei, mai multe obiecte in flacari au fost aruncate pur și simplu…

- Prima explozie de la stația GPL din Crevedia ar fi fost provocata de neatenția unui angajat al firmei care funcționa ilegal, in timp ce efectua o operațiune neautorizata de incarcare a cisternelor de gaz. Surse judiciare susțin ca unul dintre furtunurile folosite la incarcarea cisternelor ar fi cedat…

- Tragedia de la Crevedia: MAI a activat o linie verde. Se pot folosi numerele 021/206.93.97 sau 021/206.93.98 de catre rudele celor afectati de explozii The post Tragedia de la Crevedia: MAI a activat o linie verde. Se pot folosi numerele 021/206.93.97 sau 021/206.93.98 de catre rudele celor afectati…

- Diana Sosoaca e de neoprit: face live la Crevedia și cere demiterea lui Arafat!Senatorul Diana Sosoaca, presedintele S.O.S. Romania, a fost in aceasta noapte la Crevedia acolo unde au avut loc mai multe explozii care au facut numeroase victime. Ea l-a acuzat pe Raed Arafat ca este vinovat pentru…