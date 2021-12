Case și gospodării inundate în Azuga. Oamenii au fost evacuați Mai multe case și gospodarii din stațiunea Azuga (județul Prahova) au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat din cauza ploilor abundente din ultimele ore. Oamenii au fost evacuați, iar pompierii au intervenit și incearca sa scoata apa din locuințe. Apa este de aproape 20 de centimetri in anumite locuri. Oamenii sunt disperați, pentru […] The post Case și gospodarii inundate in Azuga. Oamenii au fost evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

