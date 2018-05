Stiri pe aceeasi tema

- Cu atatea treburi de rezolvat pe cap si cu atat de putin timp liber la dispozitie, nu te-ai saturat sa fii nevoita sa colinzi magazinele de specialitate in cautarea unor haine pentru bebelusi potrivite pentru prichindelul tau? Si cand intr-un final gasesti articolele vestimentare necesare, nu e enervant…

- Spotify a intrat pe piața din Romania la mijlocul lunii martie a acestui an, iar vestea a fost, vorba colegului Andrei Niculae, BOOM! 1,9 milioane de ore au petrecut romanii ascultand muzica pe Spotify. Asta inseamna 80.000 de zile sau 219 ani de audiție. Din punct de vedere regional, Bucurestiul este,…

- Instagramul e pe val și ia tot mai multa amploare in timp ce o comunitate super puternica de instagrammeri se contureaza in Romania. Fenomenul mondial instameet, acolo unde tot mai mulți instagrammeri se intalnesc pentru a discuta cele mai cool tehnici s-a transformat in #Instafestival, un eveniment…

- Recent lansata piesa semnata de The Motans, „Jackpot”, are parte de un super remix. Timișorenii de la Dirty Nano, cei care fac legea pe scena de clubbing din Romania, au decis sa imparta „Jackpot” cu toții fanii lor. Astfel, Dirty Nano lanseaza oficial cel mai proaspat remix – „Jackpot”, dupa single-ul…

- Duminica s-a decis cu ce se prezinta Romania in concursul Eurovision 2018, la Lisabona. Decizia a aparținut de aceasta data integral publicului, care a avut o ora la dispoziție sa voteze telefonic. Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi. Compusa de Alexandru Matei si Alin Neagoe, pe versurile textierei…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- Saptamana asta, Shazam ne arata care au fost cele mai populare piese printre cautarile romanilor. Ce zici, te surprinde ceva din clasamentul asta? Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, cele mai populare…

- Weekend-ul acesta este despre Valentine’s Day și inevitabil despre ”Fifty Shades Freed”! Pelicula se lanseaza in noaptea asta in cinematografele din SUA și din Romania, iar in ultimele zile televiziunile din toata lumea s-au dat peste cap sa obțina interviuri cu actorii din rolurile principale, Dakota…