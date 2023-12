Case la preț redus pentru militari și polițiști: fără TVA și cu dobândă de 5% Militarii, polițiștii și angajații serviciilor de informații ar putea sa-și cumpere locuințele de serviciu in care locuiesc cu chirie. Achizițiile se vor putea face dupa o formula de calcul stabilita in 1990, fara avans și cu o dobanda de numai 5%. Angajații din sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala iși vor putea cumpara […] The post Case la preț redus pentru militari și polițiști: fara TVA și cu dobanda de 5% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

