- Drumul Judetean DJ 204D a fost inchis traficului duminica dimineata, dupa ce raul Putna a iesit din matca si a inundat partea carosabila, iar douazeci de gospodarii au fost inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Douazeci de gospodarii sunt inundate la Biliesti,…

- Mai multe familii au ramas complet izolate intr-o localitate din județul Neamț, dupa ce podețul de lemn care ii lega de comunitate a fost luat pe sus de puhoiul de apa. Un localnic din satul Negulești, comuna Piatra Șoimului, a surprins momentul in care apa a rupt podețul de lemn. Familia acestuia,…

- Ploile abundente care au cazut in ultimele zile fac probleme mari in județul Vrancea. A fost cod rosu de inundatii in zona, pana duminica dimineata. Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate…

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "La aceasta…

- Circa 60 de gospodarii au ramas izolate, sambata dimineata, la Nistoresti, dupa ce o viitura a rupt puntea de lemn care asigura accesul populatiei in zona, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Din cauza fenomenelor meteorologice, la Nistoresti…

- Echipaje ale ISU Vrancea intervin in acest moment, in zonele din județ, afectate de fenomenele hidrometeorologice. Intervenții cauzate de fenomenele meteorologice: La Nistoresti s-a rupt un pod de lemn, o punte avariata.(se lucreaza pentru a o repara). SVSU Nistorești a intervenit pe DJ 205 M, cu utilajele…

- Iarna nu se lasa dusa, in Romania. Ninge abundent in nord-estul județului Covasna, in special in Pasul Oituz aflat la limita cu judetul Bacau și Vrancea. {{517282}}Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, s-a depus un strat nou de zapada și in mai multe zone din județul Harghita, mai…

- Autoritațile australiene intenționeaza sa evacueze mii de oameni, luni, din suburbiile afectate de inundațiile din vestul orașului Sydney, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Ploile neincetate din ultimele zile au dus la creșterea debitelor raurilor in New South Wales (NSW), provocand daune…