- Zeci de case au fost inundate, o masina a fost luata de viitura si 13 oameni, inclusiv copii, au ramas izolati in podurile locuintelor, in urma inundatiilor produse joi in mai multe localitati din Muntii Apuseni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba a informat ca in Ocolis au fost inundate…

- Mai multe drumuri sunt distruse sau colmatate in doua comune din Muntii Apuseni, Ocolis si Posaga, aflate joi sub avertizare meteorologica cu cod rosu, fiind semnalate precipitatii abundente si grindina. "Din informatiile preliminare, mai multe drumuri sunt distruse sau colmatate, preponderent…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase , COD ROȘU pana la momentul de fața au fost raportate urmatoarele efecte: Ocoliș – aprox.30 de case și 1 operator economic (bar) inundate, cu 11 adulți și 2 copii izolați (in podurile construcțiilor), DJ 750G avariat și colmatat; Runc-alunecare de teren a afectat…

La finele saptamanii trecute o rupere de nori a facut prapad la Ceanu Mare. O vijelie puternica s-a abatut asupra satelor din comuna, urmarile acesteia fiind și acum vizibile.

- Ploaia a facut ravagii in satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul. Precipitațiile abundente de noaptea trecuta au inundat mai multe gospodarii, printre care și un magazin. Imagini cu potopul din localitate ne-au fost expediate de catre un martor ocular.

- Terenuri agricole inundate, acoperisuri smulse si drumuri deteriorate. Sunt doar cateva dintre prejudiciile intemperiei din data de 20 iunie.Astfel, in raionul Drochia, localitatea Șurii Noi in urma precipitațiilor abundente au fost afectate circa 64 ha de grau.

- Efectele manifestarii fenomenelor meteo periculoase la nivelul județului Vrancea In urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul județului Vrancea, in perioada 18 iunie – 19 iunie 2021, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea…