- In judetul Timis, in localitatea Racovita, cinci acoperisuri de case au fost smulse de vantul puternic, iar la Lugoj mai multe strazi au fost inundate in urma unei furtuni. In Caras - Severin apa a intrat in trei case si 27 de curti, transmite news.ro.Potrivit pompierilor din judetul Timis,…

- Ploile torențiale și vantul care au lovit județele Timiș și Caraș Severin au produs pagube serioase, echipele de intervenție fiind acum pe teren in zonele calamitate. In localitatea Racovița vantul puternic a distrus acoperișurile a patru locuințe, iar un autoturism a fost avariat de bucațile de tabla…

- Ploile torențiale de aseara au facut ravagii in mai multe localitați din țara. Zeci de terenuri agricole au fost distruse, unele gospodarii au fost inundate, iar rafalele de vant au smuls acoperișul unei școli. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ploile se vor menține pe intreg teritoriul…

- 50 de copaci rupti de vant, 20 de masini avariate, dintre care doua distruse complet, si 37 de strazi inundate sau blocate de arbori, este cel mai recent bilant al pagubelor produse de ploaia torentiala care a lovit Galatiul joi seara, in jurul orei 19,30.

- Gruparile infracționale specializate in contrabanda cu țigari acționau in municipiul Reșița și orașul Bocșa. „Sursele” din Arad și Timiș aprovizionau cele doua grupari din Caraș-Severin.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o atenționare Now casting valabila in județele Caras-Severin și Timiș. Meteorologii prognozeaza grindina de dimensiuni mici, descarcari electrice, averse ce vor cumula 15-20 l/mp, anunța MEDIAFAX.Atenționarea este valabila…

- Meteorologii susțin faptul ca astfel de fenomene extreme vor fi mai rare pe parcursul zilei. Temperaturile sunt sub cele normale perioadei, iar pana la ora 23:00 este in vigoare o informare de vreme rea. Citește și: COD PORTOCALIU SI COD GALBEN de inundatii Județul Argeș a fost unul…

- Ploile torențiale, pe alocuri cu grindina, au facut ravagii in mai multe localitați din țara. Potrivit IGSU, in localitatea Mirnoe, raionul Taraclia, ploaia cu grindina a afectat 2 hectare de livezi. Pe șoseaua Balți-Sarateni, din cauza precipitațiilor abundente s-a surpat o porțiune de drum și a fost…