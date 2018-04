Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren din satul Luncile, comuna Chiojdeni, a obturat partial cursul raului Ramnicu-Sarat, formandu-se o acumulare de apa care a inundat mai multe terenuri agricole si ameninta gospodariile din zona, au anuntat duminica reprezentanti ai ISU Vrancea, conform Agerpres.

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova a mers, astazi, in localitatile afectate de alunecarile de teren, unde s-a intalnit cu familiile care au primit case modulare din partea Guvernului. Cele 9 containere au ajuns in Scorteni, Boldesti Scaeni, Gornet si Predeal Sarari. Bogdan Toader a anuntat ca…

- In aceasta dimineața, prefectul județului Prahova, Madalina Lupea, a convocat ședința ordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, intalnire in cadrul careia s-a discutat despre pagubele materiale rezultate in urma fenomenelor meteo și hidro periculoase din luna martie. In cadrul ședinței…

- Alunecarile de teren si inundatiile au afectat, in ultima perioada, 26 din cele 104 localitati ale judetului Prahova, mai multe gospodarii si case fiind in pericol iar zeci de persoane riscand sa ramana izolate.Potrivit unui bilant al Prefecturii Prahova, in ultima saptamana au fost raportate probleme…

- Comuna Vintileasca si o parte din comuna Jitia din judetul Vrancea sunt izolate in urma reactivarii unor alunecari de teren in zona Vaii Ramnicului, care au afectat drumul national 2N. Potrivit datelor prezentate de autoritatile judetene, pamantul a luat-o la vale cu tot cu copaci, pe o portiune insemnata…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- La aceasta ora, peste 12.000 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne – pompieri, polițiști și jandarmi, acționeaza in teren cu peste 4.000 de mijloace tehnice pentru gestionarea situațiilor de urgența generate de fenomenele meteorologice severe produse la nivel național.Pentru 13 județe…