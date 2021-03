Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii din Uniunea Europeana vor avea de luni, 1 martie 2021, noi etichete energetice pe unele dintre aparatele electrice și electrocasnice, lucru care ii va ajuta sa iși reduca facturile și amprenta de carbon, informeaza Agerpres . Noile etichete se vor aplica inițial la patru categorii de produse:…

- Preturile la case si terenuri ar putea creste in 2021 cu pana la 10%, in timp ce pe segmentul spatiilor comerciale/office acestea ar putea scadea, conform unui studiu realizat de RE/MAX Romania, in parteneriat cu Veridio.ro "Piata imobiliara ramane una dintre industriile cu cel mai mare…

