Case de vacanţă făcute din containere maritime, cea mai IEFTINĂ variantă. Pot fi montate ORIUNDE! Sunt acele cuburi pe care le vedem pe vapoare, cu care se transporta marfa. Unii le-au transformat in case, care pot fi mutate cu usurinta oriunde. Si tot pentru vacanta, daca vreti sa va cumparati o locuinta in strainatate, care sa va aduca si profit gasiti oferte pentru Spania, Bulgaria si Grecia, la un targ imobiliar, din Bucuresti. Un asemenea container are 15 metri patrati, iar cei care vor o casa mai mare pot lipi mai multe astfel de cuburi. Constructorii spun ca se pot muta usor dintr-un loc in altul si sunt rezistente. Un container costa in jur de 11 mii de euro si vine utilat si cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu publicat luni de Banca Mondiala (BM).…

- Cea mai vanduta destinatie ramane Grecia, tara preferata de romani. Anul acesta revine in forta Turcia, tara ocolita in ultimii doi ani din cauza instabilitatii politice. Preturile in Turcia au scazut si cu 40%. Bulgaria este si ea printre preferinte, dar romanii au inceput sa aleaga si Italia sau Spania,…

- Inainte de a trece la treaba, iata un mic istoric al mititeilor. Stiai ca celebrii mici sunt o specialitate romaneasca? Desi se aseamana cu produse din carne tocata din zona Balcanilor, dar si din Bulgaria, Grecia si Turcia, mititeii romanesti au si alte ingrediente, inclusiv bicarbonat.…

- Romanii nu s-au reținut de la cheltuieli cand a venit vorba de vacanța de 1 Mai. Anul acesta, potrivit datelor celor mai mari agenții de turism din Romania, un cuplu a platit 42.500 de euro pentru un sejur de sapte nopti in Dubai. Turistii romani au cautat anul acesta ca de 1 Mai sa fie in Bulgaria,…

- Din datele agentiei, care trimite anual in vacante peste 300.000 turisti romani, cele mai cautate destinatii externe de 1 Mai sunt Bulgaria, Grecia, Turcia si Spania. In ceea ce priveste pachetele exotice, cei mai multi romani au preferat in aceasta perioada Thailanda, Republica Dominicana, Maldive…

- A inceput, la Bucuresti, o noua intalnire la nivel inalt, Serbia, Grecia, Bulgaria si tara gazda, Romania. Premierul Viorica Dancila i-a primit la Palatul Victoria pe presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, si pe prim-ministrul

- Controversatele reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro.Comisia Europeana vrea sa puna capat…

- Problema lipsei forței de munca din județ a fost discutata și la Instituția Prefectului Timiș. Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit joi cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa domnul Marco Giungi și cu reprezentanți ai…