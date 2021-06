Stiri pe aceeasi tema

- "In ce priveste cercetarea, cred ca sunt multe de facut. Personal, vad centre de cercetare in apropierea universitatilor. Acesta este sistemul pe care il prefer. De asemenea, prefer ca aceste centre de cercetare sa concureze pentru fonduri. Cred cu tarie ca doar prin competitie pentru fonduri putem…

- Romania intenționeaza sa aloce fonduri importante prin PNRR România intenționeaza sa aloce fonduri importante prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru reforme fiscale și pentru reforma sistemului de pensii. La acest din urma capitol, documentul trimis la Bruxelles…

- Bilanțul zilnic al cazurilor noi de COVID-19 se menține sub 1000 in Romania Foto: Arhiva. Bilanțul zilnic al cazurilor noi de COVID-19 se menține sub 1.000 în țara noastra. 729 de cazuri noi au fost raportate sâmbata în România, dupa efectuarea a aproape 33.000 de teste. …

- Prima ediție a unui astfel de Ultra Maraton din Romania in care participanții iși testeaza limitele contribuind in același timp și la strangerea de fonduri pentru Așezamantul de Copii "Sf. Ierarh Leontie" intrunește peste 30 de alergatori. Ei au pornit pe 22 aprilie de la Putna pentru a parcurge traseul…

- Masurile adoptate de Guvernul Romaniei in fata pandemiei Arhiva FOTO: Alex Lancuzov Organizatia Amnesty International semnaleaza, în raportul anual, ca în contextul pandemiei de coronavirus, drepturile omului sunt încalcate în lumea întreaga. Criza COVID-19 a…

- Vipera cu corn, un pericol pentru iubitorii de drumetii Foto: wikipedia.org. Autoritațile sanitare atrag atenția iubitorilor de drumeții asupra pericolului pe care îl reprezinta vipera cu corn. Este cea mai periculoasa reptila din România și se întâlneste pe multe…

- Ambulanța pentru monumente a inceput o campanie de strangere de fonduri pentru salvarea uneia dintre cele mai importante monumente istorice din Romania – Biserica medievala de la Gurasada, Hunedoara. Lucrarile sunt programate pentru perioada 7 septembrie – 7 octombrie 2021, anunta asociatia…