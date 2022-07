Stiri pe aceeasi tema

- Turismul in Romania pare ca iși revine in prima parte a anului 2022, dupa doi ani de pandemie și restricții. Clujul se afla printre primele județe din țara cu cei mai mulți turiști cazați in primele luni ale anului.

- Absolvenții clasei a VIII-a care au susținut in acest an Evaluarea Naționala afla astazi rezultatele finale ale examenului. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține o conferința de presa in care prezinta rezultatele Evaluarii Naționale dupa soluționarea contestațiilor. Notele se afișeaza pe edu.ro,…

- Primele cazuri de elevi de la Colegiul National "Ion Minulescu" Slatina care au prezentat simptome digestive (greturi, varsaturi, dureri abdominale) au aparut vineri, 20 mai, iar miercuri sunt internati in spital cu suspiciune de toxinfectie alimentara 14 copii, a informat seful Inspectoratului Scolar…

- Abia s-au stins ecourile unui sezon excelent, in care Unirea a readus in tribune mii de suporteri, și incep deja intrebarile despre ce se va intampla in stagiunea viitoare. Firește, cu toții ne-am gandit ca Adrian Mihalcea, antrenorul care a dus Slobozia de doua ori in play-off-ul ligii secunde, ar…

- Rosii la pret de trufandele. Legumicultorii din Matca, judetul Galati, au scos la vanzare prima productie de rosii de anul acesta. Productia este afectata, insa, de vremea capricioasa din lunile februarie-martie.

- A devenit o normalitate sa vedem smartphone-uri care se incarca la 80W sau 120W si mai nou 150W. Asta inseamna ca mai nou poti sa iei incarcatorul de telefon cu tine in rucsac pentru a incarca un laptop de gaming. Acum au inceput sa apara si cabluri pe masura si pentru incarcarea rapida via USB-C. A…

- Internetul este considerat, și pe buna dreptate, una dintre cele mai importante invenții din istoria omenirii pentru ca, nu-i așa, daca nu ar fi existat, acum nu ai fi putut citi aceste randuri. Totuși, cați dintre internauți știu cine a inventat internetul, acest instrument fara de care nu ne mai putem…