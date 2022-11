Case cu 2000 de lei într-o locație de vis, aproape abandonată din județul Sibiu Exista o localitate in Romania unde casele se vand contra unui salariu mediu pe economie. Intr-un sat de langa Sibiu, cu un peisaj care iți taie rasuflarea, casele se vand cu 2000 de lei. Pare incredibil, dar este adevarat. Cine vrea sa faca o schimbare majora are ocazia sa cumpere o locuința la un preț derizoriu. Localitatea se numește Gherdeal și se afla la limita cu județul Brașov. Se ajunge acolo pe ruta Valea Hartibaciului, Sibiu – Agnita – Cincu – Bruiu – Gherdeal. Candva acest sat era insuflețit de 112 familie, dar acum mai are doar 7 locuitori. Mulți au ales sa-și indrepte pașii catre… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

