Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 mai a.c., politistii din Targu-Ocna au identificat un tanar, de 18 ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de furt. Din cercetari a reieșit faptul ca, in zilele de 02 si 03 mai a.c., pe timp de zi, banuitul ar fi patruns in curtea unui imobil si in interiorul unei anexe […]…

- Tinerii fermieri care s-au intors in țara mai au ragaz pana la vara sa solicite subvenții de la stat pentru inceperea unor diverse activitați. Astfel, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunța prelungirea pana la data de 5 iulie 2021, ora 16.00, a sesiunii de primire a cererilor de…

- A plecat la Cele Eterne inginerul, omul de afaceri, scriitorul, vizionarul și filantropul Herman Victorov, originar din orașul Targu Ocna. Pe 9 august avea sa implineasca 90 de ani. Traia in Windsor (Ontario, Canada), dar – scrie publicistul Adrian Graunfels, de la Editura Saga din Israel – a avut o…

- Cunoscutul istoric, profesor și publicist Corneliu Stoica a adaugat, in aceste zile, al 27-lea titlu in lista carților pe care le-a documentat și le-a scris pana acum. Noua sa lucrare este „Dicționarul oamenilor de seama din istoria Targu-Ocnei” și a aparut sub auspiciile editurii Magic Print din Onești.…

- Ultimul șantier pregatit in acest an in proiectul „Padurea de Maine”, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Paduri alaturi de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de compania HS Timber Group, care deține și fabrica HS Baco Panels din Comanești, este pe dealurile dintre Targu Ocna și…

- Daca va amintiți, totul a inceput cu celebrul „Maidan”, mitingul nesfarșit in care cateva mii de oameni au contestat alegerile prezidențiale. Dupa saptamani fara nici o finalitate, mitingul se termina dezastruos in momentul in care cad impușcați atat contestatari, cat și militarii din trupele de intervenție.…

- La o raportarea de astazi a Direcției de Sanatate Publica Bacau, rata incidenței cumulative (RIC) pe cazuistica COVID-19 a ajuns, in județul Bacau, la 1.30, fiind in creștere. La acest moment, cea mai mare rata de infecție este in localitațile Luizi-Calugara de 3.50, Targu Ocna de 2.75 și Hemeiuș de…

- ● li se acopera costurile școlii de șoferi pentru obținerea permisului de conducere MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate vor acoperi costurile școlii de șoferi pentru 36 de tineri din medii defavorizate. Cei 36 de tineri – care doresc sa obțina permise din categoriile B și C – sunt caștigatorii…