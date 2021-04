Cașcavalul de Săveni: produs cu indicație geografică protejată în Uniunea Europeană „Cașcavalul de Saveni” este o branza maturata produsa in regiunea Botoșani. Se caracterizeaza printr-o perioada lunga de maturare (60 de zile), in urma careia consistența sa devine onctuoasa și omogena, iar culoarea mai pronunțata. Gustul sau, ușor amarui, se caracterizeaza prin nuanțe de nuca. Condițiile climatice locale, favorabile dezvoltarii pașunilor naturale bogate in flora diversa, contribuie la calitatea laptelui utilizat pentru producția de „Cașcaval de Saveni”. Aceste denumiri noi se vor alatura celor 1.609 produse alimentare deja protejate, dintre care 64 sunt specialitați tradiționale… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul despre includerea produsului tradițional romanesc in Registrul UE a fost facut joi de Comisia Europeana.„Cașcavalul de Saveni” are o calitate superioara și o culoare mai intensa fața de alte produse.„Cașcavalul de Saveni” este o branza maturata produsa in regiunea Botoșani. Se caracterizeaza…

- „Cascavalul de Saveni” este o branza maturata produsa in regiunea Botosani. Se caracterizeaza printr-o perioada lunga de maturare (60 de zile), in urma careia consistenta sa devine onctuoasa si omogena, iar culoarea mai pronuntata. Gustul sau, usor amarui, se caracterizeaza prin nuante de nuca. Conditiile…

- Comisia Europeana a aprobat cererea de inscriere a denumirii „Cașcaval de Saveni” din Romania in Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). Indicațiile geografice permit consumatorilor sa aiba incredere și sa distinga produsele de calitate, ajutand, de asemenea, producatorii in comercializarea…

- Comisia Europeana a aprobat joi inscrierea produsului romanesc ''Cascaval de Saveni'' in registrul produselor care beneficiaza de Indicatie Geografica Protejata (IGP), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. "Cascavalul de Saveni este o branza maturata…

- Dorința lui Putin de a ramane nestingherit in fruntea Rusiei cel puțin pana in 2036, fara a fi contestat din interior, este pe cale sa se indeplineasca. Kremlinul pregatește lovitura finala asupra...

- O suspendare a vaccinului impotriva Covid-19 produs de compania americana Johnson & Johnson ar putea intarzia campania de imunizare din Uniunea Europeana cu cel puțin doua luni, au avertizat miercuri reprezentantii companiei Airfinity, specializata in analiza si informatii stiintifice, relateaza Reuters.

- 661.062 de persoane s-au vaccinat in Romania, dintre care peste 230.000 cu ambele doze, a anunțat astazi medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Dintre persoanele vaccinate in etapa a doua, 80,9% sunt persoane…