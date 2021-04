„Cascavalul de Saveni” este o branza maturata produsa in regiunea Botosani. Se caracterizeaza printr-o perioada lunga de maturare (60 de zile), in urma careia consistenta sa devine onctuoasa si omogena, iar culoarea mai pronuntata. Gustul sau, usor amarui, se caracterizeaza prin nuante de nuca. Conditiile climatice locale, favorabile dezvoltarii pasunilor naturale bogate in flora diversa, contribuie la calitatea laptelui utilizat pentru productia de „Cascaval de Saveni”. Aceste denumiri noi se vor alatura celor 1.609 produse alimentare deja protejate, dintre care 64 sunt specialitati traditionale…