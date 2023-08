Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba s-a trezit batut și cu mașina vandalizata dupa un accident de circulație: Care au fost motivele agresorului Un barbat din Alba s-a trezit batut și cu mașina vandalizata dupa un accident de circulație: Care au fost motivele agresorului Un barbat din Alba a fost condamnat la pedeapsa…

- O femeie a fost ranita, luni, dupa ce autoturismul in care se afla a cazut intr-o rapa adanca de 20 de metri pe DN 1, in zona localitatii Comarnic. „Un barbat de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare.…

- La data de 1 iulie 2023, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj au fost sesizați cu privire la incalcarea unui ordin de protecție permanent. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un barbat de 35 de ani, din Blaj, s-ar fi apropiat de fosta concubina, in varsta de 47 de ani, din Blaj,…

- Un individ aparent aflat sub influența alcoolului a distrus cu picioarele și pumnii o mașina parcata pe strada Florilor din capitala, apoi a sarit la bataie la tinerii care incercau sa-l opreasca. Incidentul a fost surprins de martori oculari, iar imaginile video au fost publicate pe o rețea de socializare.

- David Popovici (18 ani) a caștigat sambata, 24 iunie, proba de 100 de metri liber din cadrul competiției Sette Colli, care are loc la Roma.Inotatorul roman a incheiat proba in 48.10, ceea ce reprezinta un record pentru competiția din Italia.Podiumul probei de 100 de metri liber de la Sette Colli a fost…

- Fratele lui Fanel spune ca barbatul era schimbat in ultima perioada, mai ales dupa ce a avut nevoie de ajutor specializat din partea medicilor. Tanarul a ajuns intr-o clinica, pentru ca in ultima perioada se comporta ciudat și chiar ar fi incercat sa iși faca rau.

- CFR Cluj a pierdut duminica, pe propriul teren, scor 1-2, meciul din ultima etapa a play-off-ului, cu Farul Constanta, dar s-a calificat pentru barajul care asigura prezenta in Conference League.La finalul meciului, antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a avut o criza de nervi cum rar s-a…

- FOTO: Denisa Komives (CSȘ Blaj), fata de aur: dubla campioana naționala cu record personal Denisa Maria Komives, talentata atleta din „Mica Roma”, a cucerit a doua medalie medalia de aur la Campionatul Național de copii, de data aceasta in proba de 800 de metri, și iarași cu record personal (2:21.06).…