- Un jandarm a fost surprins cazand de pe calul pe care incerca sa-l incalece, in București. Jandarmeria Romana și-a cerut scuze public dupa ce defilarea de la Cluj-Napoca a fost un adevarat fiasco, sesizat de foarte mulți internauți.

- UPDATE Parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, organizata miercuri in Bucuresti, s-a incheiat dupa ce aproximativ 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul...

- Defilarea de 1 Decembrie are loc de la ora 11, in zona Arcului de Trimf, din București. Ceremonii militare au loc și in „Orașul Unirii”, Alba Iulia. Accesul persoanelor care doresc sa asiste la ceremonia de Ziua Nationala a Romaniei se poate realiza fara a avea Certificat Verde, doar in afara zonelor…

- Prin ordin al Inspectorului General al Jandarmeriei Romane, colonel Mastan Alin-Ionel, in urma promovarii concursului organizat de Jandarmeria Romana, incepand cu data de 15 noiembrie, colonelul Bolfa Cristian, adjunct al inspectorului șef, a fost numit in funcția de prim-adjunct al inspectorului șef…

- Informație cutremuratoare. Cadrele medicale au intrat in alerta, dupa ce s-a aflat ca o femeie, pacienta la spitalul de Urgența Floreasca, din București, a cazut de la etaj. Din cate a anunțat Antena 3, ar fi vorba despre o pacienta cu COVID-19, care s-ar fi aruncat de la etajul 6 al spitalului. Din…

- Tragedie in București, acolo unde un copil de noua ani a cazut in timp ce se juca intr-o groapa cu apa fierbinte, sapata de RADET. Baiețelul a fost transportat de urgența de catre parinți la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, deoarece Ambulanța nu avea mașini disponibile. Deși groapa era…

- UPDATE: Alpinistul a fost recuperat de salvatori dupa o operatiune care a durat circa opt ore, el fiind transportat cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Capitala.Conform datelor furnizate de Salvamont Busteni, la interventie au participat 11 salvatori montani din cadrul serviciilor Busteni si Prahova.Barbatul…

