Cascadorii râsului la Brăila: polițiști bătuți de un bătrân cu propria lor tonfă. Ulterior, l-au pierdut în spital! Scena de cascadorii rasului la Braila, acolo unde trei polițiști tineri au fost batuți de un batran cu propria lor tonfa. Aceștia au incercat sa-l imobilizeze, doar ca, mai iute decat ei, barbatul i-a luat tonfa unui polițist neatent și i-a cocoșat, la propriu, pe toți. Avalansa de comentarii pe Facebook dupa publicarea unui clip in care un barbat despre care polițiștii susțin ca are probleme psihice i-a cocoșat cu bataia folosindu-se de echipamentul din dotarea lor, respectiv o tonfa. „Norocul milițianului ca nu a avut pistol la el, ca i-l lua moșul și atunci sa vezi stire la ora 17.00”, a glumit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

