- Un tanar din Columbia a vrut sa o impiedice cu orice preț pe fosta sa iubita sa se casatoreasca. Pe rețelele de socializare a fost distribuita o inregistrare video cu un tanar din Medellin, Columbia, care a oprit in trafic mașina in care fosta sa iubita se ducea spre biserica, in ziua nunții. Tanarul…

- Un microbuz a lovit joi o mașina parcata in Timișoara, apoi un barbat de 75 de ani și s-a oprit intr-o stație de tramvai. Martorii spun ca șoferul microbuzului aveau un handicap la un picior, dar mașina era adaptata pentru el. Potrivit Poliției Timiș, un șofer in varsta de 30 de ani a pierdut control…

- Baut bine, in toiul nopții, pe strazile din Timișoara, un barbat a fost prins de polițiști, in urma unui control de rutina. In varsta de 50 de ani, șoferul aflat sub influența bauturilor alcoolice, a fost depistat in Calea Șagului de oamenii legii. Unii nu s-ar fi putut ține pe picioare, insa barbatul…

- In imaginile surprinse, doi șoferi calca linia continua pe o șosea cu o banda pe sens unul efectuand o depașire iar celalalalt un viraj la stanga. Mașinile se accidenteaza pe contrasens, una din ele ajungand in sanț. Linia continua delimiteaza benzile de circulație insa mulți șoferi…

- Ziarul Unirea Accident rutier la Teiuș, dupa o urmarire in trafic: S-a urcat baut la volan, nu a oprit la semnalul polițiștilor și a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului Accident rutier la Teiuș, dupa o urmarire in trafic: S-a urcat baut la volan, nu a oprit la semnalul polițiștilor…

- Ziarul Unirea Un cugirean s-a oprit cu mașina intr-un alt autoturism aflat in trafic. Polițiștii au constatat ca acesta era baut Un cugirean baut bine, s-a urcat la volanul unui autoturism, iar in timp ce se deplasa pe strada Victoriei din oraș, s-a oprit intr-o alta mașina care se afla in fața sa.…

- Un nou accident rutier a avut loc in Calea Șagului, de aceasta data inspre ieșirea din Timișoara, dupa ce seara trecuta doua autoturisme au fost distruse, iar doua persoane ranite grav. In aceasta dimineața, la intersecția cu magazinul Metro, un autoturism și un tir s-au tamponat, doua persoane, ambele…

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina care se aflau a ieșit in decor. Accidentul s-a produs pe DJ 593 dupa ce un șofer in varsta de 28 de ani, care conducea dinspre Parța spre Timișoara, nu a adaptat viteza intr-o curba la stanga și a pierdut controlul autovehiculului. Mașina…