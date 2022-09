Cascadoare „de ocazie” O șoferița in varsta de 53 de ani din Bistrița – Nasaud s-a transformat in cascadoare „de ocazie” pe calea Florești, din municipiul Cluj-Napoca. Cel mai probabil din cauza vitezei excesive, femeia a pierdut controlul volanului, mașina a lovit parapetul de beton dintre sensuri și a sarit pe contrasens, unde a lovit un autoturism condus […] The post Cascadoare „de ocazie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la tribuna oficiala a Stadionului Municipal din Slobozia. Dupa finalizarea interventiei, specialistii au stabilit ca focul a pornit, cel mai probabil, din cauza unui trasnet. ISU Ialomita a anuntat, sambata, ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si…

- Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca, vineri, rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Dea, a declarat, sambata, la Bistrița, ca estimeaza ca painea va costa mai mult in acest an, intrucat toate costurile de productie sunt mai mari, inclusiv cele de obtinere a recoltei de grau. Daea a explicat ca din discuțiile pe care le-a avut prin țara, fermierii i-au…

- Un șoer beat și drogat urmarit de poliție pentru ca depașise limita legala de viteza a lovit o alta mașina in care erau patru tineri. Aceștia au fost raniți grav, iar autoturismele au fost complet distruse. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din localitatea Cristian, județul Sibiu. Polițiștii…

- O nava ucraineana a lovit un ponton al Poliției de Frontiera din Chilia, a intrat apoi intr-o pensiune și a eșuat. Potrivit Poliției de Frontiera, este vorba despre o nava comerciala care venea din Ucraina. O alta informație, neconfirmata oficial, este ca vasul ar fi efectuat o manevra greșita. Ar…

- Un turist strain, care facea parte dintr-un grup, și-a pierdut, sambata, viața in Bucegi, dupa ce a fost lovit de trasnet, anunța Salvamont Bușteni. Barbatul se afla intr-o drumetie, impreuna cu un grup de 18 oameni, pe Creasta Bucșoiului. Cu totii au fost suprinsi de o furtuna puternica la lasarea…

- Un autocar in care se aflau 76 de ucraineni, intre care 29 de copii, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european E 85, in localitatea Dumbrava. Accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, iar la fata locului au fost trimise patru echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean, precum…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 1, in localitatea Ciucea, judetul Cluj. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, in jurul orei 7.00, in la iesire din localitatea…