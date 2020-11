Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 decembrie, de Ziua nationala a Romaniei, cascada Niagara va fi iluminata in culorile drepelului romanesc. Demersurilee au fost facute de Ambasada Romaniei la Ottawa si emisiunea TV Noi Romanii difuzata in Canada, pe langa Niagara Parks Commission.

- Tricolorul romanesc va fi proiectat pe apele cascadei situate la granita dintre Canada si SUA marti, 1 decembrie, timp de 15 minute, intre orele locale 21:45 si 22:00 (13:45-14:00 in Romania), iar momentul poate fi urmarit online pe site-ul cliftonhill.com. Cascada Niagara va fi iluminata in culorile…

