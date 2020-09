O vizita in Maramureș trebuie sa ajunga neaparat și la Cascada Cailor de langa stațiunea Borșa. Cea mai buna perioada din an sa vizitezi Cascada Cailor este primavara, cand apele ei se revarsa bogat peste treptele din munte. Cascada Cailor este situata in apropiere de stațiunea turistica Borșa, in partea de nord-est a Munților Rodnei. Apa adunata intr-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit ˝Podul Cailor˝, in mai multe trepte, rezultand cea mai mare cascada din țara și unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat in Romania . Cascada trebuie vizitata pe soare Cascada Cailor…