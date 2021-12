Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de joi spre vineri, o tanara polițista de circa 28 de ani a fost gasita impușcata in cap, intr-un apartament din Brașov. Femeia s-ar fi sinucis de ziua ei, dupa ce ar fi lasat un bilet de adio.

- O femeie de 29 de ani a fost gasita impuscata in cap intr-un bloc din Brasov. Femeia a fost gasita in urma unui apel la 112, la fata locului deplasandu-se politistii si un echipaj SMURD. Ulterior, s-a aflat ca femeia era polițista. Potrivit unor surse din cadul anchetei, femeia era ofițer…

- In ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 115 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite de salvamontiștii de la Brașov (15), apoi de cei de la Salvamont Sinaia (14), Salvamont Voineasa (12 apeluri). ”In…

- O fata de 13 ani, dintr-o comuna din județul Bacau, disparuta de acasa in ziua de Craciun, a fost gasita de jandarmi intr-o zona impadurita, la aproximativ un kilometru de DN 11. Potrivit salvatorilor, minora se afla in stare de soc. ”Un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile ‘Alexandru cel…

- Diana Șoșoaca a anunțat, joi, ca intenționeaza sa depuna o plangere penala pe motiv ca i-ar fi fost furate mai multe bunuri personale din biroul de la Parlament. Senatoarea Șoșoaca a susținut ca, miercuri, 15 decembrie 2021, i-au fost furate mai multe bunuri personale, intre care tableta de serviciu,…

- Minivacanța de 1 Decembrie incepe cu aglomerație pe drumurile naționale. Astfel, pe DN1, circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov. Politistii le recomanda soferilor mai multe rute alternative. “La aceasta ora, se inregistreaza…

- Un medic cardiolog de la Spitalul Județean din Brașov prins in flagrant in timp ce lua mita 8.000 de lei de la rudele unei paciente, a fost reținut de autoritați. Doctorul a primit banii in cabinetul sau, intr-o clinica privata in care iși desfașoara actvitatea. Polițistul Marian Godina a anunțat, marți,…

- Doua fetițe de 10 și 11 ani de origine romana s-au ratacit de mama lor in Coventry, Anglia. Țipetele disperate ale femeii, in limba romana, au fost auzite de o tanara polițista, originara din Romania. Ea a recunoascut limba și a sarit imediat sa o ajute pe mama disperata. Alina Pleșea, o tanara cadet…