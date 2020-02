Stiri pe aceeasi tema

- La spitalul Judetean Buzau au fost transportati si au ramas peste noapte 34 de pacienti cu risc dintre care doua gravide la Maternitate, 21 de pacienti care necesitau dializa si 11 pacienti dependenti de oxigen, transmite Biroul de Presa al Spitalului Judetean Buzau. POtrivit aceleiasi surse, pacientii…

- Gabriela Firea anunta ca aproximativ 600 de persoane aflate in situatii dificile vor beneficia de locuinte sociale din partea Primariei Capitalei, odata cu finalizarea proiectului prin care se construiesc 8 blocuri in Prelungirea Ghencea. Primul bloc urmeaza sa fie finalizat in toamna acestui an.…

- Situație neașteptata pentru sora Deliei și soțul ei. Aflați in Dubai, Oana și Razvan au fost dați afara din trei restaurante, iar artista a explicat intr-un Insta Story pe Instagram, de ce au fost puși intr-o astfel de situație.Cei doi au fost refuzati de cele 3 restaurante, pentru ca sotul vedetei…

- Inca din primele zile acestui an, 31 de cupluri din Mioveni au ales sa-și programeze casatoria prin intermediul aplicației online, lansata de Biroul Stare Civila pe site-ul primariei orașului Mioveni. Pentru cei care inca nu cunosc detalii despre acest serviciu, aplicația se gasește pe site-ul www.emioveni.ro…

- Autoritatile australiene au facut apel joi la o noua evacuare in masa in regiunile intens populate din sud-estul tarii dupa revenirea temperaturilor caniculare care au alimentat incendiile de vegetatie care ameninta mai multe localitati si comunitati

- Viorel nu bea, nu fumeaza, nu joaca jocuri de noroc. Se mandrește ca e sanatos tun, bun de munca. Lucreaza cu ziua, la Catedrala Mantuirii Neamului de cand a fost pusa prima piatra de temelie.N-are casa, n-are nimic. Doar niște banuți, niște sute de lei pe care le strange intr-o punga in speranța ca,…