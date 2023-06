Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale raului Nipru se confrunta cu riscul de a fi inundați dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au transmis oficialii ucraineni, estimarile fiind ca apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian. Șeful programului de asistența…

- Volodimir Zelenski il acuza de neglijența pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, dupa ce joi, doua femei și o fetița in varsta de 9 ani au murit in timpul unui bombardament rusesc, din cauza ca nu au putut intra intr-un adapost antiaerian, acesta fiind incuiat, relateaza The Guardian.

- Cutremurul, care s-a produs la ora locala 04:16, a atins nivelul 5 superior pe scara de intensitate seismica japoneza din 7 trepte in orasul Kisarazu si nivelul 5 inferior in localitatea Kimitsu, ambele din prefectura Chiba, potrivit Agentiei Japoneze de Meteorologie (JMA).JMA defineste drept nivel…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat intr-un oras din Serbia, la circa 60 de kilometri sud de Begrad, a relatat presa de stat, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Citește și: […]

- In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 63 de grame de substante psihoactive, 8 telefoane mobile, 12.000 de lei, precum si alte bunuri cu valoare probatorie. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis azi, 27 aprilie 2023, inlocuirea masurii…

- Aproape 1,5 milioane de persoane traiesc retrase din societate in Japonia, ducand o viața izolata, limitata in mare parte intre cei patru pereți ai casei, a aratat un recent sondaj guvernamental. Li se spune hikikomori, definiți de guvern ca fiind persoane care s-au izolat timp de cel puțin șase luni.…

- Arestarile lui Toshihide Oka și Ryu Shimazu au avut loc in Osaka, incontextul in care sectorul serviciilor de alimentație publica din țara incearca sa limiteze un val de comportamente nepotrivite in randul clientelei, potrivit The Guardian . Oka, in varsta de 34 de ani, și Shimazu, in varsta de 35 de…