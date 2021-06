Stiri pe aceeasi tema

- Agenția ONU pentru refugiați a anunțat ca razboiul, violența, persecuția și incalcarile drepturilor omului au determinat aproape 3 milioane de oameni sa plece forțat din propriile case in 2020, in contextul in care criza COVID-19 nu a permis circulația la nivel mondial, multe țari decizand inchiderea…

- Un bilanț publicat vineri de AFP arata ca pandemia de coronavirus a scazut in intensitate pentru a cincea saptamana consecutiva, cu cele mai importante scaderi in Europa și Asia, relateaza G4Media. Cu toate acestea, numarul real de cazuri nu poate fi cunoscut deoarece politica de testare difera de la…

- China isi va dubla numarul milionarilor in conditiile in care clasa mijlocie va creste cu aproape jumatate in urmatorii cinci ani, ceea ce va stimula consumul in a doua economie a lumii, estimeaza banca britanica HSBC Holdings Plc. Potrivit HSBC, numarul chinezilor care dispun de active de…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19,…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters,…

- Alexandru Rafila spune ca cel de-al treilea val al pandemiei va trece cand numarul bolnavilor din terapie intensiva va scadea. Totodata, Rafila crede ca pana in august vor fi vaccinați 5 milioane de romani. Rafila a afirmat, joi seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, intrebat cand va trece al…

- Iranul a depasit oficial joi pragul de doua milioane de cazuri confirmate de COVID-19 pe fundalul accelerarii epidemiei si al unui nou record de contaminari zilnice, informeaza AFP. In total, in Iran au fost inregistrate 63.884 de decese asociate COVID-19 si 2.006.934 de persoane infectate,…

- Un bilanț realizat de AFP arata ca Europa a ramas cu mult in urma Statelor Unite in cursa pentru vaccinarea populației impotriva coronavirusului, scrie Agerpres. In timp ce 11,7% din populatia UE este la prima doza de vaccin, procentul in cazul SUA se ridica la 30%. Doar 5% dintre cetatenii UE au fost…