Căsătorie cu două mirese în Italia, la Montoro Italia este una dintre țarile europene care au legalizat casatoria intre doua persoane de același sex. De fapt, nu se numește chiar casatorie, ci uniune civila. Anul trecut, pe 24 iulie a fost inregistrata prima astfel de uniune civila din Italia. Un cuplu de lesbiene, la numai doua luni de la intrarea in vigoare a legii care permite asta, a spus da la Castel San Pietro, langa Bologna. Ceremonia a fost considerata un eveniment istoric și a fost ținuta de primarul orașului. Acum, la aproape un an de la acest eveniment, la Montoro a mai avut loc o astfel de uniune civila, prima inregistrata aici.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

