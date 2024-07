Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și Elena Tanase se casatoresc religios duminica, 14 iulie, iar nunta va avea loc intr-un loc de poveste din Buftea. Ianis și Elena Hagi se pregatesc sa iși jure iubire veșnica in fața lui Dumnezeu duminica, pe 14 iulie, in cadrul unui eveniment fastuos ce va avea loc pe Domeniul Știrbey Voda.…

- Deputata USR Diana Buzoiu a anuntat ca a depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in legatura cu declaratiile arhiepiscopului Teodosie privind „crucea” pe care trebuie sa o duca in casnicie femeile abuzate. „I-am facut plangere la Consiliul National pentru Combaterea…

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- Eveniment special pentru credincioșii de la Campia Turzii. Duminica, 26 mai la slujba arhiereasca de la Biserica „Invierea Domnului” vor fi prezenți doi ierarhi. De la ora 9 Sfanta Liturghie va fi savarșita de IPS Andrei Andreicuț și P.S Iganție Episcopul Hușilor. „ Pentru prima data in ultimii 10 ani,…

- "La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu Dumnezeu. El era la inceput cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut n-a fost facut fara El. In El era viata, si viata era lumina oamenilor. Lumina lumineaza in intuneric, si intunericul n-a biruit-o". Ioan 1:1-5,…