Casatoria minorilor a fost interzisa in Filipine, in virtutea unei legi care a intrat in vigoare, joi. Conform statisticilor, in aceasta țara, una din șase fete se casatoreste inainte de varsta de 18 ani, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Statul (…) considera casatoria minorilor o practica ce maltrateaza copiii, pentru ca intineaza, degradeaza si umileste valoarea […]