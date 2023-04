Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Federala din Elvetia a decis sa deschida o investigatie cu privire la preluarea, sprijinita de catre statul elvetian, a bancii Credit Suisse de catre rivala mai mare UBS Group, informeaza cotidianul Financial Times, potrivit Agerpres.Procuratura de la Berna va analiza posibila incalcare…

- Procuratura Federala din Elvetia a decis sa deschida o investigatie cu privire la preluarea, sprijinita de catre statul elvetian, a bancii Credit Suisse de catre rivala mai mare UBS Group, informeaza cotidianul Financial Times.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut sub 40 de euro pe megawatt ora pentru prima data in ultimele 20 de luni. Astfel, de la inceputul crizei energetice, este prima oara cand presiunea asupra consumatorilor scade, insa avertizeaza asupra incetinirii economiei, anunța analiștii.Referinta TTF a…

- Cea mai mare banca elvețiana, UBS, a fost de acord sa cumpere banca rivala Credit Suisse, aflata in dificultate, in cadrul unui acord de salvare de urgența menit sa opreasca panica de pe piețele financiare declanșata de falimentul a doua banci americane la inceputul acestei luni, relateaza CNN. UBS…

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times, citand surse apropiate discutiilor, transmite Reuters. Credit Suisse si…

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times. Credit Suisse si UBS au refuzat sa comenteze, iar guvernul elvetian nu a…