Stiri pe aceeasi tema

- Programul prin care se pot cere bani de la stat pentru instalarea de sisteme fotovoltaice destinate generarii de energie electrica din surse total ecologice, numit Casa Verde Fotovoltaice, va avea o noua sesiune, ce va fi lansata in a doua parte a lunii. Anul acesta, persoanele fizice interesate de…

- „Casa Verde Fotovoltaice” reincepe in luna mai. Solicitanții din Regiunea Vest se pot inscrie in program in zilele de 22, 23 și 26 iunie 2023. Programul prin care se pot cere bani de la stat pentru instalarea de sisteme fotovoltaice destinate generarii de energie electrica din surse total ecologice,…

- In luna martie a acestui an, Ministerul Mediului anunța alocarea bugetului pentru acest an in vederea demararii unui nou program „Casa Verde Fotovoltaice 2023”. Conform datelor de la acel moment, au fost alocate peste 13,3 miliarde de lei, din care doar 2 miliarde erau alocate pentru startul noului…

- Tu unde mergi in concediu vara aceasta? Daca ai ales Italia, noi te ajutam sa inveți limba italiana gratuit. Inscrie-te la cursul nostru daca: -ești angajat/a -ai minim 25 de ani -locuiești in regiunea Nord-Vest. Cursul de limba italiana este organizat in cadrul proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare:…

- La Timișoara, primii proprietari de caini care nu iși permit sa ii sterilizeze s-au inscris in campania desfașurata de primarie in acest sens. Campania este destinata sterilizarii animalelor ai caror stapani au venituri sub salariul mediu brut. Primaria Timișoara pune la dispoziția acestora doua numere…

- Basarab Panduru a comentat situația de la FCSB, dupa Leo Strizu și-a anunțat demisia de la formația roș-albastra, dupa 4-1 cu Petrolul. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara, alaturi de Gabi Balint Antrenorul din acte de la FCSB avea…

- Beneficiarii se vor putea inscrie in aplicația pentru programul Casa Verde Fotovoltaice doar cu buletinul și extrasul funciar Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a declarat ca cei care vor sa participe in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice vor putea sa se inscrie, atunci cand aplicația este gata,…