Casa Verde Fotovoltaice: De când pot depune dosare persoanele fizice Programul Casa Verde Fotovoltaice va avea loc pe 19 mai pentru persoanele fizice care vor sa iși instaleze panouri solare, potrivit unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul total alocat programului “Casa Verde Fotovoltaice” este de 1,75 miliarde de lei. Finantarea se acorda in cuantum de maximum 20.000 de lei, sub conditia suportarii unei contributii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice se va desfasura pana pe 26 iunie, la miezul noptii.De asemenea, in perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59, se vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului ”Casa Verde Fotovoltaice” incepand din data de 19 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaza miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat. Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice…

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului ''Casa Verde Fotovoltaice'' incepand din data de 19 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaza miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat.Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta organizarea unei sesiuni de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului…

- ”Administratia Fondului pentru Mediu anunta deschiderea sesiunii de finantare a Programului privind protectia speciilor de fauna salbatica, prin instalarea de echipamente si/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemanatoare permise de lege, in vederea diminuarii conflictelor…

- Aproape 2.000 de persoane fizice au transmis cereri de finantare pentru programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus", in primele patru ore de la inceputul primei sesiuni din acest an, arata datele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), publicate vineri.Potrivit sursei citate, pana la ora 14:00,…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand din 24 martie, la ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand din 24 martie, la ora 10.00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand din 24 martie, la ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…