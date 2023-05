Casa Verde Fotovoltaice. Cât costă să-ți pui panouri, ce economii poți face și cum să te descurci cu birocrația Datorita avansului tehnologiei, panourile fotovoltaice sau solare au devenit tot mai cautate, dar și mai accesibile pentru publicul larg și in țara noastra. Similar cu cei care s-au orientat catre pompe de caldura, din ce in ce mai mulți romani cauta sa iși monteze astfel de panouri, in speranța ca vor putea sa reduca facturile la intreținere. Insa, cum se intampla deseori cu noile tehnologii, statul pare sa gafaie in cursa de a ține pasul cu cererea in derularea programelor de susținere pentru cei care vor sa iși produca singuri energia. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interesul romanilor pentru fotovoltaice a crescut vertiginos in acest an, datorita promovarii programelor guvernamentale de tip Casa Verde și ElectricUP, dar și programelor din fonduri europene.

- Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 5 martie 2023, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor. Prețurile carburanților in stațiile de alimentare au o evoluție similara cu cea a cotațiilor internaționale Platts pentru benzina și motorina,…

- Urzicile sunt vedetele sezonului, iar pentru a manca diferite preparate cu ele, romanii vor fi nevoiți sa scoata din buzunar mai mulți bani și asta pentru ca un kilogram de urzici a ajuns sa coste cat un kilogram de carne. Urzicile rasareau de regula la finalul lunii martie sau chiar aprilie. Insa,…

- Cat va costa intreținerea fantanilor arteziene din Alba Iulia in acest an. Primaria a lansat procedura de atribuire a contractului Primaria Alba Iulia aloca in acest an peste 110.000 de lei pentru intreținerea fantanilor arteziene și a sistemelor de irigare automate din municipiu. Reprezentanții administrației…

- Patriarhul Daniel este departe de a fi imun la micile placeri lumești, iar bautul cafeluței de dimineața este deliciul cu care liderul Bisericii Ortodoxe Romane iși incepe activitațile zilnice. Cafeaua aleasa este una de lux, iar denumirea acesteia este pe masura rangului:„Patriarhul bea cafea Divin.…

- Tom Jones vine in Romania. Cat costa biletele la concert! Tom Jones vine in Romania și va susține un concert la Sala Palatului din București. Evenimentul va avea loc in prima luna de vara, pe data de 18 iunie 2023. Primele doua sute de bilete au un preț special și vor fi disponibile de joi, 23 februarie,…

- Parlamentarii au gasit o noua metoda prin care sa-și majoreze veniturile. Intr-o sedinta online, organizata aproape ad-hoc, aleșii statului au votat in unanimitate majorarea sumei forfetare aferente fiecaruia cu 7.000 de lei. Veniturile parlamentarilor romani oricum se ...

- Cum scumpirile din ultima perioada ale facturilor au devenit o ingrijorare tot mai mare pentru romani, subiectul locuințelor care promit un consum de energie cat mai mic, prin urmare și facturi mai mici, devine unul tot mai interesant pentru publicul...