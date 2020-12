Peste 13.000 de cetateni ar fi trebuit sa primeasca deja finantare din partea Administratiei Fondului pentru Mediu pentru a-si monta un sistem fotovoltaic si a deveni prosumatori, dar pana acum nu a fost virat niciun leu instalatorilor agreati. „In acest an, din cauza starii de urgenta, toate termenele in cadrul Programului AFM – Casa Verde […] Citește Casa Verde Fotovoltaice: AFM nu a platit inca niciun ban celor 13.000 de admisi. Instalatorii solicita un termen de plata clar in Alba24 .