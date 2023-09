Stiri pe aceeasi tema

- Un camion in valoare de 65.000 euro, inmatriculat in Suceava, si cheresteaua care era transportata ilegal, a fost confiscat de politisti, in cadrul unei actiuni desfasurate in localitatea Gheraesti, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Deoarece existau…

- Doi soti din Cehu Silvaniei, judetul Salaj, au fost accidentati miercuri dimineata pe o trecere de pietoni din municipiul Bistrita de o soferita de 25 de ani, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Conducatoarea auto a fost testata…

- Astazi, in jurul orei 14:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un utilaj de constructii (excavator) in municipiul Carei. La locul intervenției s-au deplasat 10 subofițeri din cadrul Detașamentului…

- "Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din directia Craiova catre Caracal, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule…

- Aproximativ 300 de metri cubi de cherestea de rasinoase, in valoare de peste 268.000 de lei, au fost confiscati faptic si valoric de la trei societati comerciale, de politistii de la delicte silvice, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a anuntat ca targul de animale din zona localitatii Pir a fost inchis, din cauza nerespectarii legislatiei privind miscarea si comercializarea animalelor vii. Potrivit IPJ Satu Mare, politistii de la Sectia Politie Rurala Tasnad, in colaborare cu Biroul…

- Un barbat in varsta de 74 ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism, la Pastraveni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.La volanul celuilalt autoturism se afla un tanar in varsta de 22 ani care, potrivit IPJ Neamt, a intrat intr-o depasire…

- Un tanar in varsta de 29 ani, din municipiul Bacau, a fost arestat preventiv dupa ce si-a sechestrat si lovit fosta concubina, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres.Politistii au primit alerta chiar de la tanara sechestrata, in varsta de 21 ani, care…