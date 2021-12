Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, multe firme și-au continuat activitatea in mediul online oferind servicii direct pe internet. Pana și medicina s-a dezvoltat atat de mult incat un numar mare de cabinete și clinici medicale ofera consultații in același mod. Chiar daca nu toate serviciile medicale pot fi mutate online, unele…

- Intervenție dificila a pompierilor Detașamentului Pucioasa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui imobil in construcție. Se intervine cu Post-ul Solidaritate la Vulcana Bai! Zeci de oameni ajuta la evacuarea baloților dintr-un imobil al carui acoperiș a luat foc! apare prima data…

- Intervenție dificila a pompierilor Detașamentului Pucioasa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui imobil in construcție. Se intervine cu Post-ul Solidaritate la Vulcana Pandele! Zeci de oameni ajuta la evacuarea baloților dintr-un imobil al carui acoperiș a luat foc! apare prima…

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Incidența Covid-19 in localitațile județului. Titu – 7,54/mie, Targoviște 5,13/mie, Moreni, 4,49/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CSM Targoviște invinge pe Rapid București, in deplasare, luandu-și revanșa și mergand astfel mai departe in Cupa Romaniei! Fetele lui Post-ul BASCHET: CSM Targoviște caștiga cu o diferența de 20 de puncte returul primei manșe a Cupei, cu Rapid apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Societate comerciala din Targoviște, angajeaza mecanic, vopsitor și spalator auto. Vino sa lucrezi in echipa noastra. Salariu atractiv și masa Post-ul Societate comerciala din Targoviște, angajeaza mecanic, vopsitor și spalator auto. DETALII apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- DIFAM COM SRL Targoviște, producator de piese, subansamble și ansamble pentru industria constructoare de mașini, industria petroliera, miniera, extractiva, a Post-ul DIFAM COM angajeaza INGINER PRODUCȚIE PRELUCRARE PRIN AȘCHIERE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Printre cei care sunt in cautare de locuri de munca in Targoviște și nu numai se numara și mulți pensionari. Post-ul Traiul de pensionar roman trebuie asigurat din vreme apare prima data in Gazeta Dambovitei .