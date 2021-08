Stiri pe aceeasi tema

- Modulul spatial rusesc Nauka a fost cuplat cu sucees la Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi folosit ca laborator stiintific. Modulul are 20 de tone greutate și 13 metri lungime, devenind unul dintre cele mai mari elemente ale stației. Modulul a fost cuplat la ora României 16.29. ”Nu…

- Guvernul Ungariei a reacționat in urma scandalului Pegasus, care a urmat unei investigații jurnalistice realizata de publicația The Guardian și alte 16 organizații media. Kovacs Zoltan, purtatorul de cuvant al premierului Viktor Orban, a negat comiterea oricarei ilegalitați din partea guvernului maghiar…

- Actorul britanic Sacha Baron Cohen a dat in judecata o companie americana ce produce si vinde produse pe baza de canabis deoarece s-a folosit de personajul Borat pentru a-si face reclama in Massachusetts.

- Incepand de maine, cei care calatoresc in strainatate se vor putea folosi de certificatul Covid. In ce condiții poate fi obținut și cum: Certificatul digital european Covid-19 va fi disponibil și in Romania incepand de maine. Acesta va fi obținut prin platforma certificat-covid.gov.ro dezvoltata de…

- Un șofer din județul Cluj, acuzat de polițiști ca a fost la volanul unui autoturism cu numere false, fara a avea permis, a fost declarat nevinovat de catre judecatori. Au fost crezuti martorii adusi de sofer, nu politistii.

- Centrul Regional de Transfuzie Timișoara transmite cum poți fi donator de sange dupa imunizarea cu fiecare dintre cele patru seruri utilizate in Romania. Daca nu ați trecut prin boala, deși sunteți vaccinați, nu puteți dona plasma convalescenta.

- Catalin Scarlatescu a ales sa foloseasca o amuleta puternica impotriva lui Florin Dumitrescu, in ediția 37 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Ce juriu special degusta farfuriile concurenților?

- Poate de multe ori te-ai intrebat daca exista vreun ingredient miraculos ce iți poate face florile sa creasca. Ai acum motive de bucurie, caci secretul a fost descoperit! Ar fi vorba despre un lucru pe care toata lumea il are in bucatarie și te va ajuta pe termen lung pentru a avea cele mai frumoase…