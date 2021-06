Stiri pe aceeasi tema

- Din discursul Ambasadorului Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, la Conferința științifica internaționala cu tema ”22 iunie 1941 in istoria celui de-al Doilea Razboi Mondial și 23 august 1944 in istoria relațiilor ruso-romane și in lumina vremurilor noastre” (București, 22 iunie 2021) – idei principale:…

- „Evoluția Drapelului Romanesc” este titlul microexpoziției organizata de Muzeul Județean Argeș, in perioada 25-28 iunie, la Galeria Naționala de Arta Naiva, intrarea din bulevardul Eroilor, dedicata Zilei Drapelului Național Roman. Ziua Drapelului Național a fost proclamata prin Legea 96/1998 pentru…

- La 11 iunie 1941, rezidentul din Finlanda al serviciilor sovietice de informații a indicat exact data la care Germania nazista va ataca Uniunea Sovietica, scrie in articolul sau din revista ”Naționalnaia oborona”, directorul Serviciului pentru Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narișkin.…

- BUCUREȘTI, 23 iun - Sputnik. Statele Unite au orchestrat lovitura de stat din Ucraina in 2014, iar Europa a susținut-o, a scris președintele rus Vladimir Putin intr-un articol „Sa fim deschiși, in ciuda trecutului” pentru ziarul german Die Zeit, dedicat celor 80 de ani de la inceputul Marelui Razboi…

- © Photo : Facebook / Igor DodonFOTO: Igor Dodon și Vladimir Voronin au depus flori la Complexul Memorial „Eternitate” BUCUREȘTI, 22 iun – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, in articolul “A fi deschis, in pofida trecutului”, dedicat comemorarii celor 80 de ani de la inceputul Marelui Razboi…

- BUCUREȘTI, 21 mai - Sputnik. Rusofobii și politicienii fara scrupule incearca sa bata in istorie, sa justifice infractorii naziști și sa impinga ideile de revizuire a rezultatelor celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat președintele rus Vladimir Putin. © Photo : Facebook / Maia SanduCe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, avand in vedere ca activitațile și acțiunile sale contravin prevederilor…

- Romania il expulzeaza pe adjunctul atașatului militar din Ambasada Rusiei la București. Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, a fost declarat „persona non grata”. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea…