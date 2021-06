Expozitia Regala de la Palatul Elisabeta va fi deschisa, in mod exceptional, in zilele de vineri, sambata, duminica, precum si luni, 21 iunie, intre orele 10,00 - 13,00 si 14,00 - 17,00.



Vizitatorii nu au nevoie de rezervari prealabile, biletele putand fi cumparate direct la intrare, potrivit unei postari pe pagina de Facebook Familia Regala a Romaniei.



Expozitia va mai putea fi vizitata intre 10 iulie - 5 septembrie, in zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 10,00 - 13,00 si 14,00 - 17,00.



Vizitarea Palatului Elisabeta se face intr-un tur ghidat,…