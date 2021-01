Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Orașului Florența a decis ca o strada sa poarte numele Reginei Elena a Romaniei. Hotararea a fost luata in urma unei inițiative a unor organizații civice reprezentand comunitatea romaneasca și pe cea italiana. Autoritațile locale din Florența au decis ca o strada din orașul italian…

- Furnizarea apei potabile este intrerupta pe strada Unirii din Aiud, marți dimineața, din cauza unor lucrari la conducta de distribuție. Situația a fost anunțata de Primaria Municipiului Aiud, pe pagina de Facebook: ”In aceasta dimineața, SC Apa CTTA ne-a comunicat faptul ca, in vederea efectuarii lucrarilor…

- Polițiștii au fost sesizați in data de 15 ianuarie 2021, in jurul orei 20.45, de catre bunica unei tinere, in varsta de 13 ani din localitatea Mandra, județul Brașov, cu privire la faptul ca nepoata sa a plecat de la domiciliu in cursul aceleiași zile, iar pana in prezent nu a revenit. …

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Zarnești efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, fapta prevazuta și pedepsita de art. 335, alin. 1 și alin. 3 din Codul Penal. In fapt, la data de 03 decembrie 2020,…

- Un baiat a fost preluat de Protectia Copilului Arges dupa ce o persoana a scris pe Facebook ca vinde usturoi, pe o strada din Pitesti, "ca sa isi ia ceva de mancare". El a fost dus intr-un centru al DGASPC Arges, anunța news.ro. Cazul copilului de clasa a sasea care vinde usturoi pe strada,…

- RATBV S.A. iși continua acțiunile pentru dezvoltarea sistemului de transport public de calatori nepoluant, astfel ca a inceput demersurile pentru ca și in baza situata pe Șoseaua Cristianului nr. 14 sa fie instalate stații de incarcare lenta a autobuzelor electrice. In acest sens a fost lansata recent…

- Lucrarile de curatare a arborilor de pe str. 31 august 1989, care s-au desfasurat in weekendul trecut, vin in contextul reparatiei capitale a strazii, care urmeaza sa inceapa in anul 2021. Cu aceste precizari vine primarul general Ion Ceban intr-o postare pe pagina sa de Facebook. In total pe aceasta…